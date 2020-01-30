شكرا لقرائتكم خبر عن «إس-أويل» تورد منتجات نفطية إلى «أرامكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إس-أويل، ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، إنها وقعت عقداً لتوريد منتجات نفطية مكررة بقيمة إجمالية 3.1 تريليون وون (2.66 مليار دولار) إلى الذراع التجارية لأرامكو السعودية.

ويظهر إفصاح تنظيمي أن الشركة ستورد ما يصل إلى عشرة ملايين برميل من الديزل و15 مليون برميل من النفتا و11 مليون برميل من وقود الطائرات وثمانية ملايين برميل من البنزين إلى أرامكو لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) سنغافورة بموجب العقد الساري في الفترة بين أول يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وأرامكو السعودية مساهم كبير في إس.أويل. (رويترز)

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