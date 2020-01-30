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شكرا لقرائتكم خبر عن ثبات أسعار البنزين في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كشفت بيانات لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لوزارة الطاقة والصناعة عن استقرار أسعار البنزين في شهر فبراير/ شباط المقبل مقارنة بأسعار شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، واقتصر التغيير على ارتفاع طفيف في سعر ليتر الديزل بواقع فلسين ليصل إلى 2.4 درهم مقابل 2.38 درهم اليوم.
واستقر سعر ليتر البنزين سوبر (98) عند 2.24 درهم، وسعر بنزين خصوصي (95) عند 2.12 درهم، وسعر بنزين إي بلس (91) عند 2.05 درهم.
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