شكرا لقرائتكم خبر عن 15 محطة وقود ذكية لـ«إينوك» في دبي خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض تعتزم شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) افتتاح 15 محطة ذكية جديدة لها في دبي خلال العام الجاري 2020، بحسب ما أعلنته الشركة مؤخراً على «تويتر».

وصممت المجموعة محطاتها الحديثة لتحسين الكفاءة وتحقيق الأثر البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تواصل جهودها الكبيرة في اتباع الحلول التي تمثل توازناً صحياً وديناميكياً بين البيئة والمجتمع والاقتصاد الوطني، ولجأت الشركة إلى تحسين تكلفة عملياتها لتأمين ما نسبته 60 - 80% من طاقة استهلاك المركبات عبر الطاقة الكهربائية.

وتستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة لتوسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها إلى 191 محطة خدمة في كافة أنحاء الإمارات قبيل انطلاق فعاليات «إكسبو 2020»، باعتبارها شريك الطاقة المتكاملة للمعرض. وكانت الشركة قد خصصت مبالغ استثمارية تجاوزت ال1.24 مليار درهم «20 مليون درهم / لكل محطة»؛ لبناء 62 محطة جديدة في الإمارات بحلول 2020 ومصادر تمويل بناء المحطات الجديدة هي ذاتية بحتة.

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