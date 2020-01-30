250 علامة تجارية و4000 رجل أعمال في «اكتشف كيرلا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تنطلق اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثالثة من المعرض الهندي التجاري الثقافي «اكتشف كيرلا» في مركز إكسبو الشارقة، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع جريدة «جلف مادهيامام»، وتستمر فعالياته حتى الأول من فبراير/‏ شباط المقبل، ويأتي تنظيم المعرض انطلاقاً من حرص الغرفة على مواصلة جهودها في توسيع الشراكات والعلاقات بين مختلف الجهات الاقتصادية في الشارقة، ونظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف استقطاب الفعاليات الدولية إلى الإمارة التي غدت وجهة عالمية في صناعة المعارض والمؤتمرات.

ويعد معرض «اكتشف كيرلا» منصة للتعريف والترويج لمناح مختلفة من الواقع الاقتصادي والثقافي لجمهورية الهند عموماً، وولاية «كيرلا» على وجه الخصوص، حيث يشهد في نسخته الثالثة مشاركة أكثر من 250 علامة تجارية، و4000 رجل أعمال، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية ومجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة.

ويشهد المعرض تنظيم ملتقى رجال الأعمال، الذي يوفر الفرصة لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة، للالتقاء بالخبراء الماليين والدبلوماسيين وصناع القرار، الذين سيقدمون أفكارهم وتجاربهم وتوجيهاتهم للشركات الناشئة، والطلاب وجميع أصحاب المصلحة.