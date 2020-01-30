رائدات أعمال مصريات يستكشفن الفرص في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استضاف مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، وفداً من المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال مؤخراً، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، إضافة إلى تعريف رائدات الأعمال المصريات بالفرص الاستثمارية والمزايا التي توفرها بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.

شارك في الاجتماع مع الوفد المصري عدد من الجهات الاقتصادية في الإمارة مثل: دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشركة الشارقة للبيئة - «بيئة»، حيث قدمت هذه الجهات شرحاً حول الخدمات التي تقدمها لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، متانة العلاقات التي تجمع إمارة الشارقة مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن زيارة وفد المجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال إلى الإمارة تعكس اهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين بمسيرتنا الاقتصادية والتنموية، وتستهدف تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

وأضافت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي: «تمتلك إمارة الشارقة العديد من المقومات التي تمكنها من استقطاب الاستثمارات وجذب سيدات الأعمال من المنطقة والعالم، ومنها الاعتماد على المشاريع النوعية، وغير التقليدية، والقطاعات الحيوية المتنوعة المولدة للنمو المتوازن، وتوفير البيئة التشريعية المحفزة لمجتمع الأعمال، واتباع نهج التنوع الاقتصادي، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وتابعت: «نتطلع من خلال هذا اللقاء إلى توسيع الفرص الاستثمارية أمام عضوات مجلس سيدات أعمال الشارقة من خلال تعزيز التعاون وبناء شراكات جديدة مع سيدات الأعمال المصريات في قطاعات واعدة وناشئة، والتعرف إلى أفضل الممارسات التي من شأنها دعم مشاركة السيدات في المشاريع الاقتصادية».

وأكدت ريم صيام رئيسة الوفد المصري، والمجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالغرف التجارية أهمية تعزيز التعاون بين مجالس ولجان سيدات الأعمال على المستويات المحلية والدولية والاستفادة من الخبرات التي تتيحها تجارب رائدات الأعمال من مختلف البلدان.

وتضمن برنامج الوفد الضيف، زيارة المنطقة الحرة في مطار الشارقة (SAIF ZONE)، حيث جالت سيدات الأعمال المصريات على عدد من المصانع والشركات في قطاعات مختلفة.

كما زار الوفد معرض مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة