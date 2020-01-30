«أبوظبي الإسلامي» يمول صفقتي استحواذ في لندن وإدنبرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن قيام المصرف في المملكة المتحدة بتمويل صفقتي استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون درهم. وقدّم المصرف تمويلاته المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمصلحة شركة في أبوظبي لإعادة تمويل منشأة صحية في وسط لندن تبلغ قيمتها 900 مليون درهم (187,7 مليون جنيه استرليني)، وكذلك لمصلحة شركة خاصة في البحرين للاستحواذ على مركز للخدمات اللوجستية في إدنبرة بقيمة 55 مليون درهم (11,5 مليون جنيه استرليني).

ويعتبر العقار اللندني المشار إليه أعلاه واحداً من أبرز منشآت الرعاية الصحية الخاصة في العاصمة البريطانية، وتديره مجموعة عالمية معروفة في قطاع الرعاية الصحية. أما عقار إدنبرة، الذي تديره مجموعة البريد الملكي البريطاني «رويال ميل»، فيضم مستودعاً للتوزيع، ومبنى للمكاتب بمساحة إجمالية تبلغ 94,323 قدماً مربعة في المنطقة الصناعية الرئيسية «ساوث جيل إنداستريال إستيت».

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة الخدمات العقارية في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: «يسرنا أن نتمكن من دعم عملائنا بحلول تمويل مهيكلة لمواكبة متطلباتهم الخاصة بالاستثمار العقاري، وهي مضمونة بأصول عالية الجودة منتجة للدخل في لندن وإدنبرة».

وأضاف مايسفيلد: «نتوقع نمواً جيداً لأعمال التمويل العقاري في المملكة المتحدة خلال عام 2020، خصوصاً أن المملكة لا تزال توفر مستويات عالية من الشفافية والأمان بالمقارنة مع مناطق أخرى من العالم، عدا عن أن الجنيه الاسترليني لا يزال ضعيفاً مقابل الدولار، وتساهم هذه العوامل مجتمعة في زيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة المتحدة قياساً بغيرها. ولعل التحدي الأبرز الذي يواجه عملاءنا بهذا الخصوص هو تأمين الأصول، ولا سيما تلك التي توفر دخلًا مضموناً طويل الأجل، بالنظر إلى الطبيعة التنافسية للسوق وزيادة الطلب من جانب المستثمرين».