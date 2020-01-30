«القمة العالمية للطيران».. أرضية مشتركة لضخ مزيد من الاستثمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت يوم أمس، فعاليات الدورة الثانية من «القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران»، التي عقدت في دبي تحت شعار «تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار» بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني.

واستقطبت القمة ما يفوق ال 1000 مشارك من الوزراء ورؤساء الطيران المدني والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والمتحدثين الرسميين والخبراء في القطاعات المختلفة من أكثر من 57 دولة حول العالم، وما يزيد على 120 مستثمراً لمناقشة عوامل التأثير الحاصلة في ظل تطورات الثورة الصناعية الرابعة.

وشهدت جلسات العمل اقتراحاتٍ عمليةً لدعم قطاع الطيران، والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها هذه الصناعة، ودورها في مسيرة التنمية المستدامة، ومواجهة مختلف التحديات العالمية.

تناولت الجلسة الأولى لليوم الختامي مفهوم «المرأة وريادة الأعمال في قطاع الطيران»، فيما ناقشت الجلسة الثانية التي أقيمت تحت عنوان «أثر التنقل الحضري في تشكيل وتوجيه استثمارات الطيران» مسألة الاستثمار ورؤوس الأموال والبحث عن وجهات وأسواق مستقرة، إلى جانب الأدوات الأنسب في توجيه وتطوير صناعة الطيران، وسبل تطوير استخدام التقنيات التكنولوجية في خلق بيئة مثالية للطائرات ومستخدميها بشتى مجالات السفر وشحن البضائع، والخدمات الموازية.

وبحث المشاركون في الجلسة الثالثة سبل «إطلاق العنان للاستثمار من أجل بناء قدرات الجيل التالي من المتخصصين في مجال الطيران». وجاءت آخر جلسات اليوم الختامي من القمة تحت عنوان «ربحية الاستثمارات المستدامة».

وعبر سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، عن شكره لجميع المشاركين وللحضور الرفيع المستوى المتميز في القمة من أصحاب السعادة، والمسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال، وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الطيران والاستثمار، لافتاً إلى أن هذه المشاركة، تعكس مدى أهمية وحيوية قطاع الطيران المدني، فضلاً عن تكريسها مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الاستثمار في صناعة الطيران.

وأكد السويدي على أهمية دور الجلسات الحوارية خلال أيام القمة الثلاثة، في إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف المشاركين، حول ضرورة التوجه إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي بات يشكل رافداً مهماً من روافد الاقتصاد، قائلاً «إن حضور هذا العدد الكبير، يؤكد تلاقي وجهات النظر، والالتزام بتطوير هذه الصناعة من خلال الشراكات واتفاقيات التعاون التي من شأنها تعزيز استكشاف استراتيجيات جديدة في سوق الطيران، وسبل ترسيخ ثقافة صناعة صديقة للبيئة، باعتبارها أحد أوجه الاستثمار الأمثل في القطاع».

تهدف القمة إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها صناعة الطيران، حيث جمعت تحت سقفها مئات المشاركين من المستثمرين في قطاع الطيران من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين الحكوميين، والممولين من القطاع الخاص.