«المعلومات المالية» توقع مذكرتين مع البحرين وناميبيا

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أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات عن توقيعها مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية في مملكة البحرين، ومركز المعلومات المالية في جمهورية ناميبيا، على هامش اجتماعات مجموعة «إيجمونت» لوحدات المعلومات المالية في مدينة بالاكلافا، موريشيوس.

وقام علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشيخة مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة، مديرة إدارة التحريات المالية في مملكة البحرين، ومع ليون دان، مدير مركز المعلومات المالية لجمهورية ناميبيا.

وبموجب مذكرة التفاهم حدد الطرفان أوجه التعاون المتمثلة في تنسيق العمل والجهود المشتركة وسبل تعزيزها في مجالات مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال دعم وتطوير الطرق السريعة، عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات.

وقال علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، لدولة الإمارات: «يعد التوقيع على مذكرة التفاهم مع مملكة البحرين، وجمهورية ناميبيا إشارة واضحة على حرصنا لمكافحة هذه الجرائم من خلال تعاون الوحدات في جمع وإعداد وتحليل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب».