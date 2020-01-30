1 % هبوط أسعار الواردات في ألمانيا خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أسعار الواردات في ألمانيا، وفقاً لتوقعات المحللين خلال الشهر الماضي، لكنها هبطت بنحو 1% خلال عام 2019.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 0.2% خلال شهر ديسمبر/‏كانون الأول الماضي مقارنة مع الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار الواردات الألمانية سوف ترتفع بنسبة 0.2% خلال الشهر المنقضي.

أما على أساس سنوي، فإن أسعار الواردات الألمانية شهدت انخفاضاً بنحو 0.7% خلال الشهر الأخير من العام الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2018.