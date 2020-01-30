شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج قياسية لــ «أبل» تقـود «وول ستريـت» إلى الانتعاش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية التعافي من الخسائر التي تكبدتها مع انتشار مخاوف تفشي فيروس كورونا الجديد، واستفادت الأسواق من نتائج قوية لشركات كبرى، وبيانات اقتصادية إيجابية، في الوقت الذي يبدو فيه التعاون الوثيق بين دول كبرى من أجل مواجهة جماعية لفيروس الصين.في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» لليوم الثاني على التوالي، حيث قادت نتائج فصلية قياسية لشركة «أبل» المؤشرات للانتعاش.صعد مؤشر داو جونز الصناعي 187 نقطة، أو 0.7%، وتقدم مؤشر «إس آند بي» بنسبة 0.5%، وزاد مؤشر «ناسداك» المركب 0.45%.وارتفعت أسهم شركة «أبل» بأكثر من 2% إلى مستوى قياسي بعد أن فاقت نتائجها الفصلية توقعات المحللين بسهولة، وكانت نتائج الشركة مدفوعة جزئياً بارتفاع مبيعات أجهزة iPhone بنسبة 8%، والتي بلغت 55.96 مليار دولار.وقال ساميك تشاترجي المحلل في بنك جيه بي مورغان في مذكرة «لقد فاجأت «أبل» المستثمرين على جبهات متعددة، ولكن الأهم من ذلك أن توقعات المستثمرين تجاوزت عائدات iPhone، والتي عادت إلى النمو في الربع قبل توقعات المستثمرين بكثير».في القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا أمس الأربعاء بدعم من أسهم البنوك عقب نتائج قوية من سانتاندير، لكن تنامي المخاوف بشأن فيروس كورونا السريع الانتشار، كبح المكاسب.وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%، ليواصل التعافي من عمليات بيع جرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي.وتفوق المؤشر إيبكس الإسباني في الأداء على سائر البورصات في المنطقة، ليرتفع مدعوماً بصعود سهم بنك سانتاندير 2%.وحقق البنك ارتفاعاً في صافي الربح الفصلي بدعم من أداء قوي للأنشطة الأساسية في سوقه الرئيسية في البرازيل ومكاسب رأسمالية.وارتفع مؤشر البنوك 0.5% ليتصدر القطاعات الفرعية الرئيسية في أوروبا.وربحت أسهم موردي أبل بما في ذلك إنفينيون تكنولوجيز وإيه.إم.إس وإس.تي ميكروإلكترونيكس، بعد أن تفوقت الشركة المصنعة لهواتف آيفون على توقعات المبيعات والأرباح خلال الفصل الذي يشهد عمليات تسوق في العطلات.وفي آسيا، عاودت الأسهم اليابانية الارتفاع على نحو متواضع أمس الأربعاء، لتعوض بشكل جزئي خسائر ثقيلة تكبدتها على مدى الجلستين السابقتين، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بفعل فيروس كورونا الذي ينتشر سريعاً من الصين.وصعد المؤشر نيكاي 0.71% إلى 23379.40 نقطة، بينما أضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.45% إلى 1699.95 نقطة.ويصف المتعاملون الارتفاع بأنه انتعاش يرجع لأسباب فنية فقط، مشيرين إلى استمرار المخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره الواسع النطاق على الاقتصاد والسوق.وارتفعت أسهم شركات الشحن البحري 2.7% لتتصدر قائمة القطاعات الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.وقفز سهم نيبون يوسن 3.2% بعد أن ذكرت صحيفة نيكي اليابانية، أن أكبر شركة شحن بحري في اليابان من المرجح أن تسجل أرباحاً متكررة بقيمة 20 مليار ين (182 مليون دولار) في الفترة بين أكتوبر/‏‏تشرين الأول وديسمبر/‏‏كانون الأول، وهو أعلى رقم ربع سنوي في ثلاث سنوات، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج أعمالها للفترة بين إبريل/‏‏نيسان وديسمبر/‏‏كانون الأول غداً الجمعة. (وكالات)

8.5 % ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي الأمريكي

ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بنسبة 8.5% خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مع صعود الواردات بوتيرة تتجاوز نمو الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، أن العجز التجاري السلعي بلغ 68.3 مليار دولار خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل 63 مليار دولار في الشهر السابق له، وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان التجاري السلعي الأمريكي سيرتفع إلى 64.5 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الصادرات السلعية الأمريكية سجلت 137 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو أعلى بمقدار 0.4 مليار دولار عن نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

في حين بلغت واردات السلع في الولايات المتحدة 205.3 مليار دولار في الشهر الماضي، لتكون أعلى بمقدار 5.8 مليار دولار من واردات الشهر السابق له.