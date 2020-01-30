الذهب يستقر مع ترقب تأثير «كورونا».. والدولار يتمسك بمكاسبه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب، أمس الأربعاء، بعد أن نزلت 1% في الجلسة السابقة مع تقييم مستثمرين التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا في الصين.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1567.18 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1566.10 دولار.

وأثار الفيروس حالة من الفزع في السوق بسبب انتشاره السريع، وقلة المعلومات المتاحة عنه. وأودى المرض حتى الآن بحياة 132 شخصاً، وأصاب نحو ستة آلاف في الصين حتى الآن.

ويُنظر إلى الذهب على أنه مخزن للقيمة خلال أوقات الاضطراب الاقتصادي والسياسي.

في غضون ذلك، استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين تقريباً، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين، وكذلك فعلت عملات أخرى يُنظر إليها كملاذات آمنة، وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث تعاملات 0.1% إلى 98.089، بينما تراجع اليورو 0.2% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1002 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته منذ 29 نوفمبر /‏ تشرين الثاني.

والعملة الأمريكية مرتفعة 1.8% مقابل سلة من العملات الرئيسية منذ بداية العام، وجرى تداول الين، الذي قفز في وقت سابق هذا الأسبوع مع شراء المستثمرين للعملة التي تعتبر مخزناً للقيمة في أوقات التوتر، عند 109.10 ين للدولار، ليرتفع على نحو طفيف خلال الجلسة.

وصعد الفرنك السويسري 0.1% إلى 1.0713 فرنك لليورو، لكنه تراجع نوعاً ما عن المستوى المرتفع البالغ 1.0666 الذي سجله أمس الثلاثاء.

وصعد اليوان في تعاملات الأسواق الخارجية قليلاً إلى 6.9605 للدولار، دون المستوى الذي سجله يوم الاثنين عند 6.9900، وهو أضعف مستوى في نحو شهر. وشهدت العملة الصينية عمليات بيع كثيفة في الأيام القليلة الماضية.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3020 دولار قبيل اجتماع يعقده بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس. والمستثمرون منقسمون بشأن ما إذا كان البنك سيخفض أسعار الفائدة.

وعزز الدولار الأسترالي تعافيه من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر بعد بيانات للتضخم جاءت أقوى من المتوقع. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي خلال الجلسة ليسجل 0.6761 دولار أمريكي. (وكالات)