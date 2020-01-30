هبوط المخزونات الأمريكية يدعم ارتفاع النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني أمس الأربعاء، لتعوض جزءاً من الخسائر التي مُنيت بها على مدى خمسة أيام مع الحديث عن احتمال تمديد أوبك لتخفيضات إنتاج الخام إذا أضر فيروس كورونا الجديد بالطلب، بينما ساهمت بيانات أظهرت تراجعاً في المخزونات الأمريكية في صعود الأسعار.

وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 1% إلى 60.09 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 1% أيضاً إلى 54.03 دولار للبرميل.

وتضررت الأسواق المالية بسبب فيروس كورونا الذي انتشر خارج الصين وتحاول تقييم الأثر الاقتصادي مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 132 شخصاً وتقليص شركات الطيران رحلاتها للصين.

وقالت مصادر من أوبك إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو/حزيران على الأقل من مارس/آذار وربما تزيد التخفيضات إذا أثر الطلب على الخام في الصين بشكل كبير نتيجة انتشار الفيروس.

وقال مصدر من أوبك «هناك احتمال قوي لتمديد آخر وخفض أكبر وارد» مضيفاً أن تأثير فيروس الصين في الطلب على النفط سيتضح أكثر على الأرجح خلال الأسبوع المقبل.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام بواقع 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 482 ألف برميل.

ونزلت مخزونات البنزين بواقع 3.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات في استطلاع رويترز بزيادة 1.3 مليون برميل.

ومن جهتها، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء إن إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى 271204 براميل يومياً يوم 27 يناير/كانون الثاني بزيادة بسيطة عن اليوم السابق.

ويتناقص إنتاج النفط في ليبيا منذ 18 يناير/كانون الثاني، ووصل الإنتاج إلى مستوياته الحالية بعدما بلغ حوالي 1.2 مليون برميل يومياً قبل التعطيل. (وكالات)