رائـد فضـاء وطاهيـة عالمية سـفيـرا الجـنـاح الفـــرنسـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” بعد مرور عام على إعلان انضمامه إلى «إكسبو 2020 دبي»، كشف الجناح الفرنسي عن اسمي سفيريه لهذا الحدث العالمي وهما جيسيكا بريالباتو، صانعة الحلويات الشهيرة، وتوماس بيسكيت، وهو مهندس فضاء فرنسي وطيار ورائد فضاء تابع لوكالة الفضاء الأوروبية. ويجسد هذان السفيران القيم والجرأة والفن التي يتحلى بها الجناح الفرنسي.

وقال إريك لانكيه، المفوض العام للجناح الفرنسي ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس»: إن الدعم الذي تقدمه جيسيكا بريالباتو، وتوماس بيسكيت للجناح الفرنسي في المعرض العالمي إكسبو 2020 دبي، يوضح مدى قدرتنا على الابتكار التكنولوجي، فضلاً عن الفن الفرنسي وجميع ميزاته. وهذان الشخصان المذهلان يكمل كلٍ منهما الآخر في كيفية تمثيلهما للغنى والتنوع الذين يتمتع بهما الجناح الفرنسي. وسوف تشارك فرنسا التي اختارت منطقة «التنقل» في إكسبو 2020 دبي، رؤيتها المستقبلية الخاصة بقطاع النقل والتي ترتكز على مراعاة البيئة والاستدامة وهي قد صُممت من أجل مساعدة كل السكان. كما ستعرض فرنسا خططتها الخاصة بتصميم وبناء المساحات الطبيعية ذات الصلة والملائمة لجميع الاحتياجات.

جيسيكا بريالباتو

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جيسيكا بريالباتو هي صانعة حلويات تعمل في مطعم «آلين دوكاس» الشهير في بلازا أتينيه. وقد تدرّجت تحت إشراف الطاهي الفرنسي آلين دوكاس جنباً إلى جنب مع الطاهي رومان ميدير، حيث كانت تعيد تعريف مفهوم إعداد الحلويات بالكامل في المطعم المذكور منذ عام 2015. كما اشتهرت بنهجها المعروف باسم desseralité

الذي يتمحور حول الطبيعة ويعتمد بالكامل على عروض المنتجين الموسمية. وقد أدى ذلك إلى حصولها على لقب «أفضل صانع حلويات في العالم» وذلك خلال حفل توزيع جوائز أفضل 50 مطعماً في العالم في عام 2019، وتمكنت من خلال أسلوبها المبتكر في الحلويات من الترويج لسلاسل الإمداد الغذائي القصيرة والاقتصاد الدائري، الذي يستفيد منه صغار المنتجين ويعرض ثروة المنتجات المحلية.

توماس بيسكيت

كجزء من بعثة بروكسيما، عاش توماس بيسكيت وعمل على متن المحطة الفضائية الدولية من نوفمبر 2016 إلى يونيو 2017. مدفوعاً بالاعتقاد أن مستقبلنا على الأرض يعتمد على علاقة أفضل مع الفضاء، سعى توماس إلى توضيح هذه الرؤية وزيادة الوعي لجميع الأجيال من خلال مشاركة الصور التي التقطها للأرض من الفضاء. ومن المقرر أن يقوم توماس برحلة جديدة إلى محيط مدار الكوكب الأزرق في صيف عام 2021. كما أنه يشجع المهن في مجال العلوم بين الأجيال الشابة والأصغر سناً الذين يمكن أن يكونوا مصدراً للابتكار وتقديم أفكار منيرة جديدة.