«بوينج» تسجل أول خسائر سنوية منذ أكثر من عقدين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أرباح وإيرادات شركة «بوينج» في الربع الأخير من العام الماضي، كما سجلت أول خسائر سنوية في أكثر من عقدين.

وكشفت صانعة الطائرات الأمريكية في تقريرها الصادر أمس الأربعاء أنها سجلت خسائر بقيمة 1.01 مليار دولار (1.79 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، مقارنة مع أرباح 3.4 مليار دولار ( 5.93 دولار للسهم) خلال الفترة المقارنة من العام السابق، ورغم ذلك، صعد سهم الشركة 2.7% عند 325.3 دولار.

وباستثناء البنود والمواد غير المتكررة، بلغ نصيب سهم «بوينج» من الخسائر 2.33 دولار في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة مع أرباح 5.48 دولار للسهم في الربع ذاته من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن سهم الشركة الأمريكية سيسجل أرباحاً بنحو 1.32 دولار للسهم خلال نفس الفترة.

كما تراجعت الإيرادات بنحو 37% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2019، لتصل إلى 17.91 مليار دولار، مقارنة مع توقعات 21.70 مليار دولار.

وتأثرت إيرادات «بوينج» جراء وقف تحليق طائرات «737 ماكس» في العديد من دول العالم.

وفيما يتعلق بالإيرادات السنوية ، فقد تراجعت بنحو 24% في 2019 لتصل إلى 76.55 مليار دولار.