246 مليون دولار أصول الإمارات دبي الوطني «ريت» الفصلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني «ريت» (شركة استثمار مغلقة)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة الأصول كما في 31 ديسمبر 2019، والذي بلغ نحو 246 مليون دولار (0.98 دولار للسهم الواحد) بعد دفع توزيعات الأرباح للمساهمين التي بلغت 4.9 مليون دولار في 17 ديسمبر 2019، بالمقارنة مع 254 مليون دولار صافي قيمة الأصول مع الأرباح المسجلة في الربع السابق.

وبلغت قيمة محفظة العقارات للشركة 429 مليون دولار، بالمقارنة مع 437 مليون دولار تم تسجيلها في نهاية الربع السابق، ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى الخسائر في عمليات التقييم التي غالباً ما ترتبط بالأصول السكنية، بالإضافة إلى التعديلات الطفيفة في تقييمات الأصول المكتبية والتجارية. وتعزى خسائر التقييم هذه إلى تقلبات السوق العقارية المحلية. كما تضم محفظة الشركة مجموعة متنوعة من العقارات يبلغ إجماليها 11 عقاراً، تتنوع بين الأصول المكتبية والسكنية والبديلة.

نمت معدلات الإشغال في جميع أنحاء المحفظة بشكل طفيف إلى 81%، مع احتفاظ متوسط مدة الإيجار غير منتهية الصلاحية للمحفظة بمعدل صحي بلغ 3,37 سنة. وفي 31 ديسمبر 2019، بلغت نسبة القروض إلى القيمة 42%، كما سجل صافي إيرادات الإيجار على صافي قيمة الأصول نسبة 4.2%، أو ما يعادل نسبة 8.7% من القيمة السوقية لسعر السهم السائد.

ونشرت شركة الإمارات دبي الوطني «ريت» إشعاراً لعقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية بتاريخ 12 فبراير 2020، وذلك بهدف طلب موافقة المساهمين على الانتقال إلى هيكل خاص، مع مراعاة حصول الشركة على الموافقات التنظيمية المختلفة الأخرى. وتعتقد إدارة الشركة أن الهيكل الخاص المقترح يعد خياراً مناسباً أكثر للمساهمين الذين يتطلعون إلى تحقيق عوائد محسّنة على أفق استثمار ثابت.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «مع استمرار تقلبات السوق التي بدورها تؤدي إلى الضغط على عمليات التقييم، ساهمت استراتيجية التأجير النشط التي نطبقها عبر جميع عقارات محفظتنا إلى تحسين مستويات الإشغال، وهو ما يعتبر دليلاً على مرونة أصولنا. وقد دعونا مساهمينا للتصويت على إعادة الهيكلة المقترحة بهذا الصدد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقبل».