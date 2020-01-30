شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو عرض النقد بمنطقة اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباطأ نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو بوتيرة تفوق توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، وسط ارتفاع القروض الممنوحة للأسر والشركات بوتيرة أقل في نهاية العام الماضي.

وصدرت بيانات عن البنك المركزي الأوروبي، أمس الأربعاء، بأن المعروض النقدي في منطقة اليورو (إم 3) نما بنسبة 5% خلال شهر ديسمبرالماضي على أساس سنوي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن المعروض النقدي في منطقة اليورو سينمو بنسبة 5.5% في الشهر الماضي.

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