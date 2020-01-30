«دريك» تسجل شكاوى جديدة ضد الطبري في أبوظبي والأردن

أبوظبي: ”الخليج 365”

قامت شركة «دريك أند سكل إنترناشيونال» مؤخراً، بتسجيل شكاوى جزائية جديدة لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي ضد خلدون الطبري وبعض أفراد عائلته، ومديرين تنفيذيين، والشكاوى الجديدة هي قيد النظر. وقالت الشركة في بيان أمس: «أما بالنسبة للشكاوى ال 15 التي تم تسجيلها سابقاً ضد خلدون الطبري وآخرين لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي، فقد قامت نيابة الأموال العامة في أبوظبي بإسناد التهم التالية إلى خلدون الطبري وهي: الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير والتزوير».

وأضاف البيان: «كذلك تتابع شركة «دريك أند سكل إنترناشيونال» عن كثب المجريات القضائية، وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة واسترداد الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق في الشركة خلدون الطبري. وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل السلطات الأردنية في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان، تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول الدولي يوم 7 يناير 2020، بموجب أمر القبض الدولي الصادر عن السلطات الإماراتية».