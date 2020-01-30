شكرا لقرائتكم خبر عن «دريك» تسجل شكاوى جديدة ضد الطبري في أبوظبي والأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «دريك» تسجل شكاوى جديدة ضد الطبري في أبوظبي والأردن
تاريخ النشر: 30/01/2020
قامت شركة «دريك أند سكل إنترناشيونال» مؤخراً، بتسجيل شكاوى جزائية جديدة لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي ضد خلدون الطبري وبعض أفراد عائلته، ومديرين تنفيذيين، والشكاوى الجديدة هي قيد النظر. وقالت الشركة في بيان أمس: «أما بالنسبة للشكاوى ال 15 التي تم تسجيلها سابقاً ضد خلدون الطبري وآخرين لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي، فقد قامت نيابة الأموال العامة في أبوظبي بإسناد التهم التالية إلى خلدون الطبري وهي: الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير والتزوير».
وأضاف البيان: «كذلك تتابع شركة «دريك أند سكل إنترناشيونال» عن كثب المجريات القضائية، وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة واسترداد الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق في الشركة خلدون الطبري. وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل السلطات الأردنية في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان، تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول الدولي يوم 7 يناير 2020، بموجب أمر القبض الدولي الصادر عن السلطات الإماراتية».
كانت هذه تفاصيل خبر «دريك» تسجل شكاوى جديدة ضد الطبري في أبوظبي والأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.