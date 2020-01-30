شكرا لقرائتكم خبر عن «فانجارد» تقلص انكشافها النفطي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول تنفيذي في «فانجارد» لإدارة الأصول إن الشركة تدرس تقليص الانكشاف على منتجي النفط في صندوقها لدين الأسواق الناشئة، مع تأجج المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي بسبب تفشي الفيروس التاجي في الصين.

وتساور أسواق النفط بواعث قلق من أن تفشي الفيروس قد يكبح الطلب على الخام في خضم تخمة معروض. وانحسرت تلك المخاوف بعض الشيء لترتفع أسعار النفط بعد تراجع لخمسة أيام. (رويترز)

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