«سياحة أبوظبي» تقدم تخفيضات مجزية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تقدم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي موسم شتاء عروض أبوظبي للتسوق الذي يوفر مكافآت متميزة للمتسوقين والتي تستمر لغاية 8 فبراير 2020، حيث تصل الخصومات لغاية 75٪ في أكثر من 1,200 متجر تجزئة في 19 مولاً مشاركاً في أبوظبي ومنطقة العين، وتشمل العروض متاجر المجوهرات، والإلكترونيات، والأزياء، والأدوات المنزلية، وغيرها.

كما يمكن للمقيمين والزوار في دولة الإمارات الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي ترضي تطلعات جميع أفراد الأسرة.

يستمر عرض «تسَوّق ووَفّر» لموسم الشتاء في«ياس مول» حتى 8 فبراير 2020، حيث يحصل المتسوقون على استرداد نقدي بنسبة 10٪ على المشتريات بقيمة 1,500 درهم وما فوق، وذلك عند استخدام بطاقات الفيزا الخاصة ببنك أبوظبي التجاري«ADCB»(حد أقصى للاسترداد النقدي يبلغ 500 درهم إماراتي لكل بطاقة).