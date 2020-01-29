شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق على ارتفاع رغم نتائج الأعمال المخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من إعلان الشركة الأمريكية عن تسجيل نتائج أعمال مخيبة للآمال عن الربع السنوي الأخير من العام الماضي، وذلك مع استمرار أزمة طائرات "737 ماكس".



وكشفت "بوينج" عن تحقيق نتائج أعمال فصلية سملت تسجيل أول خسائر سنوية منذ 1997 خلال العام الماضي.



وبلغت خسائر للشركة 636 مليون دولار خلال العام الماضي بينما حققت أرباحا قدرها 10.46 مليار دولار في عام 2018.

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وفي الربع الأخير من عام 2019، بلغت خسائر الشركة 1.01 مليار دولار أو ما يعادل 1.79 دولار للسهم من ربح قدره 3.42 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.



وعلق المدير التنفيذي لـ"بوينج "ديفيد كالهون" على هذه البيانات السلبية بالقول إن الشركة تواجه تحديات كبيرة لإعادة "737 ماكس" للخدمة واستعادة ثقة العملاء.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 1.7% إلى 322 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 327.1 دولار وأقل سعر عند 319.1 دولار.