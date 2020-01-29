شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للجنيه الإسترليني قبيل قرار الفائدة و"بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الغسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن معدل الفائدة ببالغضافة إلى انتظار تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وسوف يعلن بنك إنجلترا غدا عن قراره بخصوص معدل الفائدة مع توقعات بتثبيته عند 0.75% دون تغيير كما يُتوقع تثبيت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني.

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ووافق البرلمان الأوروبي اليوم بأغلبية كاسحة على شروط خروج المملكة المتحدة من التكتل الأمر الذي يمهد الطريق نحوو تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



وسوف تدخل بريطانيا بعد ذلك في مرحلة انتقالية حتى نهاية العام الجاري يتم خلالها مناقشة شكل العلاقات الاقتصادية والسياسية مستقبلا بين لندن وبروكسل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3014، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3031 وأقل سعر عند 1.2989.