شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي الأمريكي»: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المجلس أن أسعار الفائدة ستظل تتراوح بين 5ر1 إلى 75ر1%، وجاء قرار المجلس مطابقا لتوقعات المحللين على نطاق واسع.
كان المجلس قد خفض أسعار الفائدة في العام الماضي ثلاث مرات بنسبة 25ر0% في كل مرة لإطالة أمد تعافي الاقتصاد الأمريكي المستمر منذ عشرة أعوام.
كما كان المجلس قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة في جلسته الأخيرة في ديسمبر الماضي دون تغيير في ظل تحسن البيانات الاقتصادية.
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