تعرف علي الشروط والخطوات المطلوبة للتحويل من وحدة سكنية إلى أخرى ضمن وحدات الإسكان الإجتماعي الجديدة

أعلن الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن إتاحة فرصة جديدة للحاجزين المحولين من مشروع الإسكان القومي عامي 2005 وفقا للمواقع المحدده لها قبل 1 مارس المقبل.2009

وتستعرض "الوطن" الشروط والخطوات المطلوبة للتحويل من وحدة سكنية إلى أخرى ، وفق الموقع الرسمي للصندوق:

المناطق التي يمكن التحويل منه وإليها

البحيرة والإسكندرية: يمكن التحويل من منطقة "أبو المطامير وأبو حمص" إلى "مركز بدر، وادي النطرون، الرحمانية، برج العرب".الإسماعيلية: يمكن التحويل من منطقة "أبو عطوة" إلى مناطق "فايد، القصاصين، القنطرة شرق".

الدقهلية: يمكن التحول من منطقة "أجا" إلى مناطق "المنزلة وبلقاس".

الوادي الجديد وأسيوط: يمكن التحول من منطقة الخارجة إلى مناطق "بلاط، مدينة أسيوط الجديدة، أبوتيج، الغنايم، منقباد، ديروط، منفلوط، أبنوب، ساحل سليم، البداري، صدفا، الفتح، مركز أسيوط".

المنوفية: يمكن التحول من منطقة "الشهداء" إلى مناطق "أشمون، منوف، مدينة السادات، مركز السادات، قويسنا".

الشروط المطلوبة

- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز للموظف المختص.

- عدم استرداد العميل مقدم جدية الحجز أو من سبق له التخصيص أو قام بالتحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

- في حالة قبول الطلب بعد دراسته يجب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا) بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا).

خطوات التحويل من وحدة سكنية إلى أخرى

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، ثم الضغط على اختيار مركز خدمة المواطنين.

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2- تظهر قائمة على الشاشة ويتم اختيار "طلبات".

3- وعند ظهور"طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" يجب الضغط عليها.

4- ثم إجراء تسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة المرور.

5- ولإنشاء حساب جديد يجب إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، ثم كلمة المرور والضغط على كلمة تسجيل.

6- يتم إرسال كود التفعيل على الهاتف، لإدخاله ثم الضغط على "تفعيل".

7- ثم تظهر صفحة تعديل الرغبات والتي تحتوي على "تحويل إلى مدينة أو مركز بنفس المحافظة، تحويل إلى مدينة أو مركز بمحافظة مجاورة، تحويل في حالة تغيير محل جهة العمل".

8- بعد الاختيار يتم عرض بعض البنود لابد وأن يوافق عليها العميل.

9- ثم يتم عرض النموذج الذي ملأت بياناته.

10- وفي النهاية تظهر رسالة تفيد بنجاح الطلب المقدم مع إمكانية التعديل عليه خلال 24 ساعة فقط.