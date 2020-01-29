شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم الخدمات الاجتماعية المنصرفة من الحكومة والقطاع الخاص عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الاجتماعية عام 2018، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم المبالغ التي تم صرفها تحت بند المساعدات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الاجتماعي من الحكومة أو القطاع الخاص، ومن أهم المؤشرات الإحصائية ما يلي:

7.1 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعى 2018، مـقـابل 7.5 مـليار جـنيـه عام 2017 بانخفاض بلغ 4.4٪.

1.77 ملـيون حالة عـدد الـحـالات المستفيـدة عام 2018، مقابل 1.83 عام 2017 بانخفاض بلغ 3.1%، نتيجة لاستبعاد الشخص المستحق في حالة الوفاة أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش المطلقات.

التأمين الاجـتماعي بـالقطاع الحـكومي، 72.9 مليار جنيه إجمالي قيمة المعاشات عام 2017/ 2018، مقابل 62.4 مليار جنيه عام 2016/2017 بزيادة 16.8٪.

3.4 مليون حالة استفادت عام 2017/ 2018، مقابل 3.3 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة 3.4٪.

بالنسبة للتأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، هناك 5.2 مــليـار جنيه هي قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتماعي علي المنتفعين عام 2017/2018 مقابل 4.5 مليار جنيه عام 2016/2017 بزيادة بلغت 16.6%.

3.3 مليـون حالـة استـفادت من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عام 2017/2018، مـقابل 3.2 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة 3.4%.

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1.450 مليار جنيه قيمـة المعاشـات المنصرفة للأرامل بالقطاع العام والخاص عام 2017/2018، مقابل 906 مليون جنيه عام 2016/2017 بزيادة 60%.

2 مليـون حالـة مستـفيدة للأرامل عام 2017/2018، مقابل 1.9 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة 1.1%.

4.63 مـليار جنيـه قيمة المعاشات للعاملين بالقطاع الـعـام والـخـاص عام 2017/2018، مقابل 3.99 مليار جنيه عام 2016/2017 بزيادة 15.8%.

2.52 مـلـيـون حالة مستـفيدة عام 2017/2018، مـقابـل 2.44 مليون حالة عام 2016/2017 بزيادة 3.1%.

581 مليون جنيه قيـمة المعاشات المنـصرفة للعاملين لدي أنفسهم عـام 2017/2018، مـقابل 474 مليون جـنيه عام 2016/2017، بزيادة 22.6%.

751 ألــف حالة اسـتفادت عام 2017/2018، مقابـل 722 ألف حالة عام 2016/2017 بزيادة 4%.

بالنسبة للنقابات العامة واللجان النقابية بلغ عدد النقابات العامة 23 نقابة عامة عام 2018.

بلغ عدد اللجان النقابية 1015 لجنة تضم 4.1 مليـون عضو عام 2018، مقابـل 986 لجنـة تضم 4.3 مليون عضو عام 2017 بانخفاض بلغ 5.9٪ في عدد الأعضاء.