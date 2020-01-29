شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: التشابك بين الجهات يُصدر المشكلات للمستثمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن التشابك القائم بين الجهات الحكومية، يصدر المشكلات للمستثمرين سواء محلين أو أجانب، فالقيادة السياسية تدعم المستثمرين لكن نصطدم عند التعامل مع الجهات الحكومية، بصعوبات وبيروقراطية لابد من التعامل عليها وحلها، وأضاف البهى لـ"الخليج 365"، أن المستثمر الأجنبى حينما يبحث فكرة الدخول لأى سوق جديد، فإنه يتابع المشكلات التى يعانى منها المستثمر المحلى، لذلك لابد من التركيز فى الفترة المقبلة على حل مشكلات المستثمر، وإيجاد آليه للتخلص من الترهل والبيروقراطية لدى بعض موظفى الجهات الحكومية، التى تتعامل بصورة مباشرة مع المستثمر.

وتابع: "نحن فى حاجة ماسة إلى تدريب الشباب لتولى المناصب التى تساهم فى تسريع حركة الإجراءات بالنسبة للمستثمرين، فرغم الميكنة لدى بعض الجهات الحكومية، التى تتعامل مع المستثمرين، إلا أن المستثمر بالقطاع الصناعى لا يزال يعانى بعض العوائق، التى تحتاج لتدخل فورى.

وفى سياق آخر، يرى محمد البهى، أن وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، تُجيد التعامل مع ملفات الصناعة وعلى رأسها ملف المصانع المتعثرة، فخبرتها المصرفية تجعل من ملف المصانع المتعثرة أحد ركائز عملها فى المرحلة المقبلة، لاستكمال مبادرة البنك المركزى لإسقاط ديون وصلت إلى 31 مليار جنيه على المصانع المتعثرة.

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وأكد محمد البهى، أن ملف الاستثمار الصناعى هو الأهم بالفترة الحالية، ورغم أن الاستثمار بهذا القطاع طويل الأجل، لكنه استثمار حقيقى ويوفر آلاف من فرص العمل ويزيد من معدلات النمو المحققة، إضافة إلى اتاحة منتجات للأسواق الداخلية، وكذلك انعكاس تطور القطاع الصناعى على الصادرات، وهو ما يسهم فى علاج الخلل والعجز فى الميزان التجارى.