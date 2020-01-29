أسعار الذهب ترتفع جنيهين فى التعاملات المسائية وعيار 21 بـ 692 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسعار الذهب فى مصر، سجلت ارتفاع بقيمة جنيهين خلال التعاملات المسائية فى مصر، بعد تحرك ملحوظ فى الأسعار العالمية للذهب، لتسجل الأوقية 1571 دولار فى التعاملات الفورية، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى مصر، لتحقق هذه الزيادة الطفيفة فى التعاملات المسائية.
وسجل سعر عيار الذهب 21 وهو الأكثر تداول ومبيعا فى مصر 692 جنيها للجرام، وهو العيار الذى يزداد الطلب عليه فى محافظات الوجه القبلى وصعيد مصر عموما، فيما تسجل مبيعات عيار 18 ارتفاع ملحوظ فى القاهرة والإسكندرية.
أسعار الذهب عقب ارتفاعها:
عيار 18 سجل 593 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 692 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 790.75 جنيه للجرام
أوقية الذهب 1571 دولار .
الجنيه الذهب 5536 جنيها .
وسجل سعر الذهب صباح اليوم الأربعاء، انخفاض بقيمة 4 جنيهات، نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميا مع اتجاه بيعي لجنى الأرباح، تراجع الأسعار صباح الأربعاء جاء عقب تذبذب واضطراب ملحوظ في الأسعار الأسبوع الماضي.
وسعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
الذهب بديلا استثماريا فى أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، لذلك فالذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتى المواطن العادى عند حدوث هذه الاضطرابات.
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