شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مليون جنيه استثمارات إيطالية مصرية فى صناعة البوتاجاز منتصف فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية عن ضخ استثمارات مصرية إيطالية جديدة فى صناعة البوتاجاز برأس مال 500 مليون جنيه، وتبدأ فى منتصف فبراير ٢٠٢٠ المقبل، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات له اليوم، أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ستقوم بزيارة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية الثلاثاء 4 فبراير المقبل، لتكون أول زيارة تعارف مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، ومناقشة كافة القضايا العالقة بين الاتحاد والوزارة.

وأوضح العربي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن انخفاض أسعار السلع فى الاسواق نتيجة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ستظهر بعد فترة ، حيث سيتم تحديد متوسط سعر بيع السلع المعروضة لدى التجار وتم استيرادها بأسعار سابقة قبل انخفاض سعر الصرف

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