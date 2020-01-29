شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قليلاً مع تقييم المستثمرين لقرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الدولار على نحو طفيف أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم مع تقييم المستثمرين لقرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة والتطورات حيال فيروس "كورونا" المتفشي في الصين.



وأعلن البنك المركزي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة اليوم دون تغيير عند النطاق بين 1.75% و1.50%، وهو ما توافق مع التوقعات.



ومع ذلك، قرر الاحتياطي الاتحادي زيادة الفائدة الخاصة على الاحتياطيات لدى البنوك بشكل طفيف إلى 1.60% من 1.55%.

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ولا تزال الأسواق العالمية في ترقب لأحدث التطورات بشأن فيروس كورونا حيث أعلنت الصين وفاة 130 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.



وأوضحت الحكومة الصينية أنها تسابق الزمن من أجل ابتكار وتطوير لقاح او دواء لفيروس "كورونا" مشيرة إلى أنها اختبرت أحد الأدوية ونجح بشكل مبدئي في علاج سبعة مرضى.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.