شكرا لقرائتكم خبر عن تماشيا مع التوقعات..الاحتياطي الاتحادي يثبت الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى الاحتياطي الاتحادي على معدل الفائدة الرئيسية على المدى القصير عند النطاق بين 1.75% و1.50% دون تغيير.



وفي أول اجتماع له هذا العام، رفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة الخاصة بشكل طفيف على الاحتياطيات لدى البنوك إلى 1.6% من 1.55%.



وأكد الاحتياطي الاتحادي على وجهة نظره السابقة بأن التضخم لا يزال منخفضاً وأن الاقتصاد الأكبر في العاملم ينمو بوتيرة معتدلة.



وتم تخصيص هذه الفائدة من أجل ضمان المرونة في الأسواق المالية، وسوف تتجه الأنظار نحو المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".