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ارتفاع أرباح البنك الأهلي 18.8% إلى 11.4 مليارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ارتفعت أرباح البنك الأهلي التجاري بنسبة 18.8% خلال عام 2019، إلى 11.4 مليار ريال، مقابل 9.59 مليارات ريال خلال عام 2018. وبحسب النتائج المالية السنوية للبنك، بلغ صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 15.8 مليارا خلال 2019، مقابل 15 مليار ريال بنمو 4.5%.

فيما بلغ إجمالي ربح العمليات 20.6 مليارا مقابل 18.9 مليار ريال بزيادة 9%. وبلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال العام الماضي 282.3 مليار ريال، مقابل 256 مليار ريال خلال العام قبل السابق بارتفاع 6.5%.

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وبلغت ربحية السهم بالريال 3.68 ريالات خلال العام الماضي، مقابل 3.08 ريالات خلال العام قبل السابق.

وأرجع البنك الارتفاع في صافي الربح خلال العام إلى زيادة إجمالي دخل العمليات، وكذلك انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.9% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات، فيما انخفضت مصاريف العمليات متضمنة المخصصات بنسبة 4.1%، ويعود ذلك إلى صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة، كما انخفضت الإيجارات ومصاريف المباني والمصروفات العمومية والإدارية الأخرى، والذي قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف الرواتب والموظفين واستهلاك/إطفاء ممتلكات ومعدات وبرامج وحق استخدام الموجودات.