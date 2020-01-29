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ملياران لمستفيدي الضمان عن جمادى الآخرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 2 مليار ريال قيمة معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الآخرة في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنا بدل غلاء المعيشة، وذلك إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأضاف أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2.05 مليار ريال، حيث تم إيداع 1.4 مليار ريال للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193 مليون ريال، و103 ملايين ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 346.9 مليون ريال بدل غلاء المعيشة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر، لتحسين ظروفهم المعيشية.