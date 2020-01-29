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19% انخفاض أرباح الكهرباء في 2019.. وخسائر الربع الرابع 564 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

انخفضت أرباح الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 19% بنهاية 2019، مسجلة 1.41 مليار ريال مقابل 1.75 مليار ريال حققتها خلال 2018.

وبحسب بيان للشركة على موقع تداول أمس، بلغت خسائر الربع الرابع 564 مليون ريال.

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وعزت الشركة الانخفاض في صافي الربح للعام الماضي بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية تأثرا بانخفاض كمية الطاقة المبيعة، الذي جاء مدفوعا بترشيد الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول الثابتة وارتفاع أعباء التمويل، وقد عادل ما سبق جزئيا ارتفاع البنود الأخرى لإيرادات التشغيل، إضافة إلى إقرار وتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء عن العام المالي 2019، والذي كان له أثر إيجابي أدى إلى ارتفاع تقديري في بند الإيرادات التشغيلية بحوالي 1.1 مليار ريال لعام 2019.

وبحسب بيانات الشركة ارتفعت نسبة نمو الإيرادات بنسبة 1.523%، حيث حققت 65.04 مليار ريال في 2019 مقارنة بـ 64.06 مليار ريال في العام الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي الربح التشغيلي 6.57 مليارات ريال، بارتفاع 9.24% عن العام السابق الذي بلغ 6.02 مليارات ريال.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للشركة 677 مليون ريال، بانخفاض 71.36% عن العام السابق الذي حققت الشركة فيه 2.36 مليار ريال.

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 73.6 مليار ريال، بانخفاض 0.099% عن العام السابق.