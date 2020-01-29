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179 ألف عقد تمويل عقاري للأفراد في 2019.. وديسمبر الأعلى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وصل عدد القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك وشركات تمويلية خلال 2019م، إلى نحو 179 ألف عقد، بنسبة نمو 255%، تمثل 3.6 أضعاف ما تحقق في 2018.

وأوضح تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الشهري أن إجمالي تمويل القروض السكنية تجاوز 79 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بنسبة 168% خلال عام 2019 كاملا، مقارنة بعام 2018 الذي سجل توقيع عقود بقيمة بلغت نحو 29.5 مليارا، وبذلك يكون عام 2019 سجل أرقاما قياسية هي الأعلى في تاريخ البنوك والمؤسسات التمويلية من حيث العقود ومبالغ التمويل.

وأشار إلى أن شهر ديسمبر 2019 سجل أعلى معدلات الإقراض الشهري في تاريخ البنوك بنحو 23 ألف عقد تمويلي، بزيادة تجاوزت 800% عن معدلات الإقراض الشهري خلال العام الماضي 2018 الذي سجل ألفي عقد.

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كما نما عدد العقود التمويلية في ديسمبر 2019 بنسبة 260% مقارنة بديسمبر 2018، وزاد حجم التمويل العقاري بنسبة 173% على أساس سنوي بقيمة قاربت 10 مليارات ريال، مقابل 3.6 مليارات ريال في ديسمبر 2018 ، بزيادة تجاوزت 3.3 مليارات ريال. وبالمقارنة بشهر نوفمبر 2019 ارتفع عدد العقود 14% وزاد حجم التمويل 9% في ديسمبر 2019.

وبحسب تقرير مؤسسة النقد فقد جرى إبرام قرابة 94% من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكل في ديسمبر 2019 قرابة 96% من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات.

واستحوذت الفلل السكنية في ديسمبر على النسبة الأكبر من التمويل، بواقع 8.078 مليارات ريال، أي قرابة 82% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 12% بقيمة 1.204 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 577 مليون ريال.

عدد عقود التمويل للأفراد 2019