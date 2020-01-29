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20 مبادرة لتحفيز وتحسين بيئة أعمال القطاع الخاص وتوطين الفرص الوظيفية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس عن عزمها إطلاق 20 مبادرة جديدة، تستهدف تحفيز وتحسين بيئة أعمال القطاع الخاص للمساهمة في توطين الفرص الوظيفية، ورفع مستوى تنافسية المنشآت في سوق العمل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه المبادرات تأتي نتاج ورش عمل تم عقدها مع القطاع الخاص والباحثين عن العمل، إضافة إلى لقاءات تمت مع اللجان المختصة والمهتمين والجهات الحكومية ذات العلاقة. كما تأتي هذه الحزمة امتدادا لمبادرات أطلقتها الوزارة العام الماضي، سعيا منها إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وتهدف هذه المبادرات إلى دعم التوطين بمختلف المجالات، من خلال نشر مؤشرات التوطين لعدد من الأنشطة الموطنة، وإيجاد منتجات تحفيزية للمنشآت لزيادة نسب التوطين لديها. وتشمل المبادرات تطوير سياسات وآليات الاستقدام، ومنها ما يتعلق بتأشيرات التأسيس للمنشآت الجديدة، إضافة إلى تطوير بوابة التأييدات الحكومية والتأشيرات الموسمية، وإتاحة فرص التدريب وتطوير المهارات للباحثين عن عمل والعاملين من المواطنين. كما تضمنت المبادرات تقديم المشورة والدعم لكل العاملين، من خلال تقديم الإرشاد المهني لهم.

وأطلقت الوزارة أخيرا خدمة نقل العاملين بين منشآت القطاع الصحي عبر مبادرة «أجير» المطور، التي تعد باكورة المرحلة الثانية من المبادرات، إضافة إلى مبادرة تدريبية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، والتي تهدف إلى رفع الوعي بنظام العمل السعودي.

من المبادرات: