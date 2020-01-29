خبير تكنولوجيا يوضح تأثير بيع فودافون لشركة سعودية على العملاء.. والصفقة تقود البورصة لربح 8.3 مليار جنيه

قال للدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن انتقال ملكية شركة اتصالات إلى مالك آخر، لا يؤثر بشيء على عملاء الشركة، ولا يتطلب منهم أي إجراءات للحفاظ على هوية خطوطهم الخاصة بهم، .

وأضاف مصطفى في تصريح، لـ"الوطن"، أنّ التغيير الوحيد الذي قد يعود على عملاء الشركة هو تمتعهم بمزايا الشركة المالك الجديد والعروض الخاصة التي قد تحرص إدارتها على تقديمها للعملاء في بداية إتمام عملية البيع.

أعلن نيكولاس ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسميا، أنّ الشركة ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر.

وأوضح ريد أنّ قرار شركة فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية، وأنّ مصر كانت وستظل من أفضل الأسواق التي عملت بها الشركة.

انتعشت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم، بدعم من إعلان تفاصيل صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على حصة "فودافون العالمية" في "فودافون مصر" البالغة 55% بقيمة تتجاوز 37 مليار جنيه، ما انعكس إيجابيا على كل أسهم وقطاعات ومؤشرات البورصة المصرية، اليوم، حيث عززت الصفقة من تقييمات الشركات المصرية ومناخ الاستثمار في مصر، خصوصًا في قطاع الاتصالات، الذي تنتمي إليه الصفقة التي تعد الأكبر في تاريخ القطاع.

وحقق رأس المال "السوقي" لأسهم الشركات المقيدة في البورصة مكاسب قدرها 8.3 مليار جنيه، ليصل إلى 699.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.7 مليار جنيه، تضمنت 1.9 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل الملكية.

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وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 13762.84 نقطة.

وامتد النشاط إلى مؤشرات السوق الثانوية؛ ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ما نسبته 1.38%، لينهي التعاملات عند مستوى 534 نقطة، وامتدت الارتفاعات القوية الى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، الذي ربح نحو 1.53% عند الإغلاق اليوم؛ لينهي التعاملات عند مستوى 1384.63 نقطة.

وقال حسني السيد خبير أسواق المال، إن صفقة "فودافون" جاءت بمثابة "قبلة الحياة" لسوق الأسهم التي تعاني من تذبذبات وخسائر حادة منذ أسابيع طويلة، وفاقم من تلك الخسائر تأثر أسواق المال العالمية بفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي من قبل شركتي "اتصالات السعودية" و"فودافون العالمية" بشأن استحواذ الشركة السعودية على حصة 55% في "فودافون مصر" تمثل حصة الشركة البريطانية، أنعش حركة التداول بكل قطاعات البورصة المصرية.

وأوضح أن الصفقة ذكرت جموع المستثمرين بأن تقييمات الشركة المصرية أكبر بكثير من القيم التي يجرى تداول أسهمها بها في البورصة المصرية، خصوصًا في قطاع الاتصالات، الذي امتد نشاطه إلى بقية قطاعات البورصة، سواء العقارات، أوالبنوك، أو الاستثمار، أو الخدمات المالية أو الصناعة وغيرها.

وأشار إلى أن الصفقة أكدت الاتجاه الصعودي للبورصة المصرية على المدى القصير والمتوسط، حيث بات المؤشر الرئيسي للسوق يستهدف حاليا مستويات 15 ألف نقطة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2020، مرورا بمستويات مقاومة عند 14000 و14500 نقطة.