شكرا لقرائتكم خبر عن "الخبير المالية" تعتزم زيادة أصول "الخبير ريت" بـ 51.6 % والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخبير المالية، بصفتها مدير صندوق "الخبير ريت"، عن نيتها زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بنسبة 51.6% تقريباً بشكل عيني ونقدي، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أن ذلك يأتي للاستحواذ على عقارين في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، واللذين قام مدير الصندوق بتوقيع مذكرات تفاهم مع ملاكهما.

وتوقعت الشركة أن يكون الأثر الناتج عن هذا التطور إيجابياً بشكل عام على أداء ونتائج الصندوق موضحة أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات تخص هذا الشأن.

ولفتت إلى أن الزيادة في إجمالي قيمة أصول الصندوق خاضعة لموافقات هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية "تداول"، وكذلك موافقة مالكي وحدات الصندوق.