شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الورق السعودية" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الشركة السعودية لصناعة الورق اليوم الأربعاء اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع "بنك الرياض" لإعادة جدولة التمويل القائم مع المجموعة.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن مدة سداد الائتمان البنكي السابق هي 3 سنوات تبدأ من 31 أكتوبر 2019 وتنتهي في 30 سبتمبر 2021 عبارة عن تمويل تورق.

وأشارت الشركة في البيان ان مدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي 7 سنوات تبدأ من 01 يناير 2020 وتنتهي في 01 ديسمبر 2026.

ولفتت إلى أن السداد يتم بموجب أقساط شهرية. وذكرت أن سبب إعادة الجدولة لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة.

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وأوضحت أن إجمالي قيمة التمويل السابق 160 مليون ريال، وقيمة التمويل المعاد جدولته هو 160 مليون ريال.

وأِشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته هي سند لأمر فقط من دون أي ضمانات إضافية، كما لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وكشفت الشركة في منتصف الشهر الماضي عن سعيها لعقد عدة اجتماعات مع أحد البنوك، بشأن الحصول على دعم مالي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر الماضي، عن موافقة وزارة المالية على منحها دعماً مالياً، بقيمة 52 مليون ريال، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.