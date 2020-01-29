الراجحي كابيتال: نتائج "سابك" الفصلية لم تكن مفاجئة للسوق

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن تسجيل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، خسائر فصلية في الربع الرابع من العام الماضي، لا يعد مفاجأة، في ضوء ما يواجهه قطاع البتروكيماويات من ضغوط.
وأشار إلى أن السوق كان قد شهد تراجعاً بأسعار البتروكيماويات بنسبة 20%، وبالتالي نتائج الأعمال لم تكن مفاجئة للسوق، بحسب "العربية".
وأوضح أن هناك فرقاً في تكلفة المبيعات تعادل 1.1 مليار ريال، بين التوقعات وبين المعلن من قبل الشركة.
ونوه على أن ارتفاع أسعار النفط في الربع الرابع أثر على الشركة أكثر من التوقعات، ويبدو أن الشركة اتخذت خطوات لإعادة هيكلة عمليات مصانعها، وهو ما زاد التكلفة.
وكشفت النتائج المالية المُعلنة للشركة صباح اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019. لتصل إلى 0.72 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.
وعزت الشركة التحول إلى الخسارة خلال الربع الرابع إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال.
وعلى الجانب الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 21.5 مليار ريال في 2018.
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