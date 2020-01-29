شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي كابيتال: نتائج "سابك" الفصلية لم تكن مفاجئة للسوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن تسجيل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، خسائر فصلية في الربع الرابع من العام الماضي، لا يعد مفاجأة، في ضوء ما يواجهه قطاع البتروكيماويات من ضغوط.

وأشار إلى أن السوق كان قد شهد تراجعاً بأسعار البتروكيماويات بنسبة 20%، وبالتالي نتائج الأعمال لم تكن مفاجئة للسوق، بحسب "العربية".

وأوضح أن هناك فرقاً في تكلفة المبيعات تعادل 1.1 مليار ريال، بين التوقعات وبين المعلن من قبل الشركة.

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ونوه على أن ارتفاع أسعار النفط في الربع الرابع أثر على الشركة أكثر من التوقعات، ويبدو أن الشركة اتخذت خطوات لإعادة هيكلة عمليات مصانعها، وهو ما زاد التكلفة.