شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التكاليف والمصروفات يُقلص خسائر "جو" 23% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع الخسائر بنسبة 22.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 9.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض تكلفة الخدمات ومصروفات البيع والتسويق وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية، على الرغم من زيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء وانخفاض الايرادات والايرادات الأخرى.

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وتراجعت إيرادات الشركة إلى 77.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 103.9 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 62.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 48.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغت 52.7 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مُقابل صافي خسائر بلغ 35.5 مليون ريال خلال النصف المُقابل من 2018.