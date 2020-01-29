شكرا لقرائتكم خبر عن "صافولا" تتحول للربحية وإدارتها تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 160 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة صافولا، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الرابع المنتهي في 31 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 137.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 526 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الرابع إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية، ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، انخفاض المصاريف التشغيلية بسبب انخفاض خسائر الهبوط في القيمة، وانخفاض صافي تكلفة التمويل والزكاة وضريبة الدخل.

كذلك حققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 313.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 187.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وارتفعت الإيرادات إلى 5.5 مليار ريال مقابل إيرادات بلغت 5.3 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 475.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 520.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019، بقيمة 160.2 مليون ريال، وبحصة للسهم تبلغ 0.30 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 3% إلى قيمة السهم الاسمية.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 338.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 5941%.