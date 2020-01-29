شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن إيرادات الفنادق يرفع أرباح "دور للضيافة" 129.5% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة دور للضيافة، المعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 129.5% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 24.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى تحسن إيرادات فنادق الشركة بمدينة الرياض، بالإضافة إلى تحسن إيرادات الشركة من النشاط العقاري وذلك لدخول وحدات سكنية جديدة في مشروع داراق للتشغيل.

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وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 34.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 17.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الإيرادات إلى 173.8 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 112.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 53 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 57.5 مليون ريال في العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 7.8%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 28.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 47.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 39.8%.