شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة العائدات القطاعية ترفع أرباح "النقل البحري" 173% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 172.5% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي أرباح بلغ 249.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 91.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 382.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 386.2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الرابع إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل، على الرغم من التراجع في نتائج قطاع الخدمات اللوجيستية خلال الربع الرابع.

وعلى الصعيد الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 620.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 481.2 مليون ريال في العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 371.62 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 389.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.