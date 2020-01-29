شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يحافظ على مكاسبه رغم ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وأبقى "برنت" على مكاسبه على الرغم من إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بيانات المخزون الأمريكي وتسجيلها زيادة في المخزونات بأعلى من التوقعات.



وكشفت الوكالة الحكومية عن زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 3.5 مليوون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 1.4 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزونات النفط في البلاد بحوالي 4.3 مليون برميل.

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ولا تزال الأسواق العالمية تتابع عن كثب التطورات على صعيد انتشار فيروس كورونا وإعلان الصين ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 130 شخصاً بينما أصيب أكثر من ستة آلاف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 53.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.3 دولار وأقل سعر عند 52.8 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.5% إلى 59.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر 60.6 دولار وأقل سعر عند 59.2 دولار.