- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يحافظ على مكاسبه رغم ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وأبقى "برنت" على مكاسبه على الرغم من إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بيانات المخزون الأمريكي وتسجيلها زيادة في المخزونات بأعلى من التوقعات.
وكشفت الوكالة الحكومية عن زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 3.5 مليوون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 1.4 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزونات النفط في البلاد بحوالي 4.3 مليون برميل.
ولا تزال الأسواق العالمية تتابع عن كثب التطورات على صعيد انتشار فيروس كورونا وإعلان الصين ارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 130 شخصاً بينما أصيب أكثر من ستة آلاف شخص.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 53.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.3 دولار وأقل سعر عند 52.8 دولار.
وارتفع "برنت" بنسبة 0.5% إلى 59.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر 60.6 دولار وأقل سعر عند 59.2 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر "برنت" يحافظ على مكاسبه رغم ارتفاع المخزونات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.