شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتجاهل البيانات وينخفض أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليومم أمام نظيره الأمريكي رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية، لكن المستثمرين يواصلون التركيز على أحدث التطورات بشأن فيروس "كورونا".



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا على اكثر من 130 شخصاً بينما زادت الإصابات إلى أكثر من ستة آلاف حالة.



وكشفت دول جديدة من بينها الإمارات وأستراليا عن ظهور حالات إصابة بالفيروس القاتل وسط ترقب عن كثب حول العالم تحسباً لظهور إصابات.

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وعلاوة على ذلك، اللغت بعض شركات الطيران العالمية كافة الرحلات من وإلى الصين خشية تسرب إصابات بفيروس كورونا إلى المزيد من الدول.



هذا، وقد أظهرت بياات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا بنسبة 0.7% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفااع المؤشر بنسبة 0.6%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6742، وسجل أعلى سعر عند 0.6778 وأقل سعر عند 0.6735.