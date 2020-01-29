شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض للجلسة الحادية عشر على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات الأربعاء للجلسة الحادية عشر على التولي في ظل استمرار المخاوف في الأسواق العالمية حيال فيروس "كورونا".



ويخشى محللون أن يمتد تأثير الفيروس الصيني القاتل إلى الاقتصاد العالمي وإضراره بالإنفاق الحكومي في الصين وغيرها من الدول لتوجيه نفقات إلى الرعاية الصحية على حساب قطاعات أخرى.

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وكان محللون قد أشاروا إلى أن فيروس "سارس" كبد الاقتصاد العالمي خسائر بحوالي 40 مليار دولار خلال عامي 2002 و2003، وربما تزيد الخسائر عن هذا المستوى في حالة فيروس كورونا.



وأكدت الرئيس الصيني "شي جين بينج" أمس على قدرة حكومته على احتواء انتشار الفيروس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية كما أعلنت روسيا التعاون مع بكين في تطوير لقاح وعلاج مضاد للفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، اننخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 2.56 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.60 دولار وأقل سعر عند 2.55 دولار.