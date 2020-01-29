شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 مخالفة في أسواق الخضار والفواكه بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أمانة الطائف أن محل الخضار والفواكه الذي تم إغلاقه يعمل دون ترخيص نظامي مما استوجب الإغلاق الفوري لحين استخراج التراخيص النظامية والخاصة بمزاولة نشاط بيع الخضار والفواكه، وضبطت الجولة الميدانية على نطاق فرع شرق الطائف مخالفات أخرى تتعلق بسوء التخزين والعرض، وتدني مستوى النظافة، وعرض المنتجات خارج نطاق المحل مما قد يتسبب في تعرضها للتلوث.
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