شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 مخالفة في أسواق الخضار والفواكه بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية شرق الطائف الفرعية جولات تفتيشية على أسواق الخضار والفواكه، ضمن الجولات الميدانية التصحيحية الرقابية على الأنشطة الغذائية والصحية بنطاق متابعة الفرعرُصد خلالها محلًا مخالفًا لبيع الخضار والفواكه يعمل بشكل غير نظامي جرى إغلاقه, إلى جانب ضبط عدداً من المخالفات النظامية والصحية خلال الجولات تجاوزت 30 مخالفة متنوعة.

وأوضحت أمانة الطائف أن محل الخضار والفواكه الذي تم إغلاقه يعمل دون ترخيص نظامي مما استوجب الإغلاق الفوري لحين استخراج التراخيص النظامية والخاصة بمزاولة نشاط بيع الخضار والفواكه، وضبطت الجولة الميدانية على نطاق فرع شرق الطائف مخالفات أخرى تتعلق بسوء التخزين والعرض، وتدني مستوى النظافة، وعرض المنتجات خارج نطاق المحل مما قد يتسبب في تعرضها للتلوث.