شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم.."المالية" تعلن عدم دفع رسوم مقابل التحصيل الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث الهامة لعل أبرزها ما أعلنته وزارة المالية بشأن عدم تحصيل رسوم من المواطنين مقابل التحصيل الإليكتروني للمستحقات الحكومية، وفيما يلى أهم أخبار الاقتصاد

وزير المالية: لا رسوم على المواطنين مقابل التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في أول مايو الماضي وحتى الآن، موجهًا باستمرار الجهود المبذولة للإسهام الإيجابي في التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية» التي ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.

وزير المالية للعاملين بالضرائب: الضريبة التى تغلق مصنعاً أو مشروعاً ليست ناجحة

أوضح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن اللقاء الذي عقده دكتور محمد معيط وزير المالية مع العاملين بالمناطق والمأموريات الضريبية من مختلف أنحاء الجمهورية، والذي استمر على مدار أكثر من أربع ساعات كاملة في حوار مفتوح بكل شفافية وثقة وعدم وجود أية قيود، يؤكد على تقدير وزير المالية للعاملين، وحرصه على التواصل والتحاور معهم للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، وكافة العقبات والمشكلات التي تواجههم على أرض الواقع، ويؤكد كذلك على ثقته الكاملة بهم، وبأنهم يؤدون عملهم بأمانة واجتهاد، وأن في أعناقهم أمانة كبيرة ومسئولية عظيمة وهى تحصيل إيرادات الدولة لأن مجهودهم هو ما يأتي بـ 75% من إيرادات الدولة، واصفاً هذا اللقاء بالمثمر والفعال حيث نتج عنه العديد من النتائج الإيجابية في كثير من النواحي التي تخص المصلحة والعاملين، موجها شكره الجزيل لوزير المالية على هذا الاهتمام وعلى وقته الثمين الذي منحه للعاملين بالمصلحة، وعلى سعة صدره في الاستماع للجميع، ووعده بتكرار مثل هذه اللقاءات بشكل مستمر.

وزيرة التجارة والصناعة تلتقى بالرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تحقيق التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء باتفاقية أغادير بهدف زيادة معدلات التجارة البينية والتصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً الى سعي الوزارة للاستفادة من الدعم الفني الذي ستتيحه الاتفاقية لتنمية المشروعات الصغيرة وربطها بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية بالدول الأعضاء باتفاقية اغادير.

البنك الإسلامى للتنمية يعلن عن برامج المنح الدراسية للعام الدراسى 2020/2021

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الإسلامي للتنمية على الإعلان عن برامج المنح الدراسية المقدمة من البنك للعام الدراسي 2020/2021.

9 مليارات دولار تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال 4 أشهر

أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2019 بمقدار 261 مليون دولار، حسب بيان للبنك المركزي، بمعدل سنوى 12.7% لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2018).

رئيس "حماية المنافسة": مستمرون في مكافحة أية ممارسات احتكارية

أكد الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصرى، على سعي الجهاز الحثيث في استكمال دوره المنوط به لتحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أية ممارسات احتكارية قد تؤثر على حقوق المستثمرين وبالاقتصاد المصري وبمصالح المواطنين، مشيدًا بالإنجازات التي شهدتها مصر خاصة فيما يتعلق بمحور أسواق المنتجات في مؤشر التنافسية العالمي.

شركة STC السعودية: 4.35 مليار دولار قيمة تقييم فودافون مصر

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قالت شركة STC السعودية، إن إجمالى تقييم شركة فودافون مصر يبلغ 4.35 مليار دولار بما يعادل 16.312 مليار ريال سعودى، مضيفة أنها اتفقت مع شركة فودافون العالمية، على شراء حصتها البالغة 55% فى شركة فودافون مصر، مقابل 2.392 مليار دولار تعادل 8.970 مليار ريال سعودى، على أن يتم تحديد المقابل المالى النهائى عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

المصرية للاتصالات: نتابع إجراءات بيع فودافون حصتها لشركة STC

أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنها تتابع عن كثب إجراءات بيع فودافون العالمية، لحصتها بشركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات، للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر، فى ضوء حقوق الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لاتفاقية المساهمين، وفى ضوء الشكل النهائى لعملية الاستحواذ المزمعة.

"الاتصالات": لا زيادات بأسعار كروت الشحن.. وهذه هى الأسعار بالأسواق

قال مسئول رفيع بجهاز تنظيم الاتصالات، إنه لا زيادات بأسعار كروت الشحن المدفوعة مسبقا لخدمات المحمول، موضحا بأن حكم القضاء الإدارى خاص بتأييد قرار صادر من جهاز تنظيم الاتصالات منذ ثلاث سنوات برفع أسعار كروت الشحن بقيمة 36% خصما من الرصيد.

لأول مرة هذا الأسبوع.. مؤشرات البورصة المصرية خضراء بمشتريات محلية وعربية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لأول مرة هذا الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.889 مليار جنيه.

سي.آى كابيتال تسعى لطرح 4 شركات ببورصة مصر فى 2020

قال حازم بدران الرئيس التنفيذى المشارك فى سي.آى كابيتال، أحد أكبر بنوك الاستثمار فى مصر، اليوم الأربعاء إن شركته تسعى لطرح أربع شركات ببورصة مصر هذا العام من بينها إنبى وأبو قير للأسمدة.

انخفاض أسعار الذهب 4 جنيهات اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 690 جنيها

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 4 جنيهات، نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميا لتسجل 1569 دولار، بتراجع ملحوظ للذهب عالميا مع اتجاه بيعي لجنى الأرباح.

هذا التراجع جاء عقب تذبذب واضطراب ملحوظ في الأسعار الأسبوع الماضي، في حين سجل الذهب فى مصر اليوم الاربعاء 690 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر.

استقرار أسعار الدولار اليوم الأربعاء 29-1-2020 أمام الجنيه

سجلت أسعار الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 29-1-2020، استقرارا في معظم البنوك، في حين شهد ارتفاعا طفيفا فى بعض البنوك بمقدار قرش واحد، وذلك طبقاً لأسعار إغلاق أمس، حيث سجل سعره فى البنك المركزى عند 15.74جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم.

انخفاض اسعار الدواجن اليوم لـ25 جنيها من المزرعة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29 - 1 - 2020 استقرارا فى الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة انخفصت إلى 25 جنيها بدلا 26 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة .