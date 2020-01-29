شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس يبنى مدينة سكنية بالتجمع الخامس باستثمارات أكثر من 100 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنشاء مدينة سكنية على مساحة 400 فدان بامتداد شارع التسعين بالتجمع الخامس، باستثمارات أكثر من 100 مليار جنيه، وتضم المدينة، المزمع إنشائها على مدار 10-12 عاما، نادى عالمى على مساحة 50 فدان، ووحدات سكنية مختلفة المساحات ووحدات تجارية، ليواصل الملياردير المصرى، الدخول بقوة القطاع العقارى فى مصر، وذلك بعدما أطلق مشروعه الأول ZED بالشيخ زايد، وحقق مبيعات ضخمة فى عامه الأول وصلت إلى 25% من إجمالى الوحدات.

ويملك رجل الأعمال نجيب ساويرس، شركة أورا العالمية، والتى يشغل منصب الرئيس التنفيذى لها، ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفيلوبرز، وتمتلك تلك الشركة مشروعات بعدة دول مثل لندن، قبرص، غرينادا، باكستان، باستثمارات أكثر من 2 مليار دولار، ويعتزم "ساويرس" إنشاء مارينا فى قبرص، على أن تبدأ التشغيل خلال العام الحالى.

ورغم الاستثمارات الضخمة للملياردير نجيب ساويرس فى مصر، إلا أنه لم يدخل القطاع العقارى محليا، بسبب عمل أخيه "سميح" بالقطاع، وانشغاله وتركيزه بقطاع الاتصالات إلا أنه بعدما باع مشروعاته بالاتصالات وآخرها شركتى موبينيل وجيزى بالجزائر بدأ دخول قطاع العقارات بقوة، خاصة وأنه يرى أن القطاع العقارى مغرى، وحجم الطلب على العقارات فى مصر 10 أضعاف المعروض، وأن الحديث عن فقاعة عقارية ليس له أساس من الصحة.

ويقول المهندس نجيب ساويرس، عن مشروعه الجديد، :" بعد النجاح الذي حققه مشروع "ZED" في مدينة الشيخ زايد، نحن نسعى لتقديم مشروع جديد في شرق القاهرة الجديدة يجمع ما بين الجمال، الرفاهية والعملية في مشروع واحد، فنحن نتبنى الابتكار ونبحث عن مشروعات جديدة ولدينا سجل حافل في مجال خلق بيئة جميلة توازن بين التفكير الاستثنائي والتصميم رفيع المستوى، ونحن على قناعة بين الاستحواذ الجديد هو خطوة صحيحة ونحن متحمسون جدا لإطلاق مشروعنا الأول في القاهرة الجديدة".

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وبصفته الرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز مصر، يكشف هيثم عبد العظيم، العديد من التساؤلات عن استثمارات نجيب ساويرس الجديدة فى قطاع العقارات، بداية من سبب استثمار "أورا" فى مصر، قائلا إن مصر سوق مهم فى الشرق الأوسط، ونريد أن تكون مشروعاتنا فى مصر تختلف عن الموجودة، حيث نريد مشروعات نفتخر بها، وفى الوقت نفسه تحقق استفادة للدولة.

ويرجع عبد العظيم، سبب اختيار إنشاء مشروع الشركة الجديد فى التجمع الخامس، إلى تركيز توجه الدولة باتجاه شرق القاهرة، إذ تبنى مشروع العاصمة الإدارية الجديد، ورغبة "أورا" فى إنشاء مشروع ضخم يربط القاهرة الجديدة بالعاصمة، لافتا إلى أن أرض المشروع الجديد تعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية بنظام التخصيص المباشر، وستحول إلى الشراكة وتقسيم الإيرادات لتحقيق أعلى عائد للدولة.

وأكد هيثم عبد العظيم، أن شركة أورا لا تعتزم الطرح بالبورصة المصرية فى الوقت الحالى.

أما عن أسعار الوحدات السكنية بالمشروع الجديد، يقول مروان زيور مدير التسويق بشركة أورا، إنها تجرى دراسة سوق لتحديد احتياجات العميل سواء مساحات الوحدات، والتى ستتراوح بين 60 متر إلى 250 متر، كما ستحدد الدراسة السعر المناسب، ليكون سعر تنافسى، بالإضافة إلى أنظمة التقسيط، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن أنظمة التقسيط فى التجمع الخامس بسنوات سداد أطول من غرب القاهرة.