شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون جنيه رأس مال شركة البورصة السلعية والانتهاء منها العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه يجرى حاليا تأسيس شركة لإنشاء البورصات السلعية فى مختلف المحافظات برأس مال 100مليون جنيه، الموجود حاليا 10 مليون ويساهم فى الشركة عدد من البنوك وعدة جهات أخرى وشارك اتحاد الغرف بقيمة 10% .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، سيتم إنشاء فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وستقوم البورصة بتقييم السلعة وكمياتها، ووقت التوريد لها، ونوعيتها من حيث الجودة، وسنكون هناك معلومات يومية عن السلعة وكمياتها وإضافة أسعار النقل الخاصة بكل سلعة ثم إعلان الأسعار.

وأوضح أن البورصة السلعية ستكون مثل بورصة الأوراق المالية، والفرق هو التعامل على السلع وليس الأوراق المالية، ومن المتوقع الانتهاء من البورصة السلعية نهاية العام الجارى 2020.

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وأوضح أن جميع الغرف التجارية ستشارك فى البورصة السلعية مستقبلا، والفترة الحالية اتحاد الغرف فقط هو المشارك لحين الانتهاء من تأسيس الشركة .