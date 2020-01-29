شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة في بيانات رسمية اليوم أن مخزون النفط في الولايات المتحدة ارتفع 3.5 مليون برميل إلى 431.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.



وارتفع مخزون البنزين بحوالي 1.2 مليون برميل إلى 261.2 مليون برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات 1.3 مليون برميل إلى 144.7 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد ذكر أمس في بيانات أولية أن مخزونات الخام انخفضت 4.3 مليون برميل في نفس الفترة.